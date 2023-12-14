'Kopenhag kazanırsa çırılçıplak soyunacağım' diyen Danimarkalı mankene Türkler hücum etti. Nefes kesen fotoğraflar

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag-Galatasaray maçından önce Danimarkalı manken Laila Hasanovic, takipçilerine söz verdi. Ünlü model Kopenhag'ın kazanması halinde çırılçıplak soyunacağını bildirdi.

Karşılaşmayı Kopenhag kazanarak gruptan çıktı. Ve hayranları mankenin verdiği sözü tutmasını beklemeye başladı.

Danimarkalı mankene kendi ülkesindeki hayranlarından çok Türkler büyük ilgi gösterdi ve mesaj üstüne mesaj yağdırmaya başladı.

Mankenden verdiği sözü tutmasını bekleyen Türkler çok enteresan mesajlar da gönderdiler. Hatta bir tanesi "Icardi'nin neden oynamadığı belli oldu" diye yazdı.

İşte Türk takipçilerinin sabırsızlıkla çırılçıplak soyunmasını bekledikleri Laila Hasanovic'in fotoğrafları ve Türk taraftarların sosyal medya hesabına yaptığı yorumlar: