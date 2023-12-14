Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edildi. Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edildi. Okan Buruk kararını verdi
Angelino 1 maç daha oynarsa, sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

Sezon başında Alman ekibi Leipzig'den satın ama opsiyonuyla kiralanan Angeline, Kopenhag maçında da sınıfı geçemedi.

19 kez Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıkan İspanyol sol bek, kiralık sözleşmesinde yazan zorunlu madde nedeniyle bundan sonra kadro dışı konumda olacak.

Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında yer almıyor.

Bu nedenle Alman kulübü bu şartı kaldırmazsa, Angelino'ya bir daha forma verilmeyecek. Ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan sol bekte dönüşümlü görev yapacak. Ocak ayında ise bu bölgeye iyi bir takviye yapılacak.

ANGELİNO NE YAPTI?
Angelino; Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 5 maçta görev yaptı. Toplamda 1475 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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