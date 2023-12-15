Şampiyonlar Ligi'nde oğlunu oyuna aldı. Saniyeler sonrasında 5. golü attı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında Porto, Shakhtar Donetsk'i 5-3 yenderek son 16 turuna kaldı.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Sergio Conceiçao, oğlu Francisco'yu 81. dakikada oyuna aldı.

Francisco Conceiçao da oyuna girdikten saniyeler sonra gol atarak babasını gururlandırdı.

Francisco yaptığı presle kazandığı topu ağlara gönderdi ve Porto'nun 5. golünü kaydetti.

PORTO TURLADI

Porto'ya galibiyeti getiren gollerini Galeno (2), Mehdi Taremi, Pepe ve Conceiçao kaydetti. Shakhtar Donetsk'in golleri ise Danylo Sikan, Stephen Eustaquio(KK) ve Eguinaldo'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu 2. sırada tamamlayan Porto puanını 12'ye yükselterek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Shakhtar ise 9 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Grubun diğer maçında ise Belçika ekibi Antwerp, evinde Barcelona'yı 3-2 mağlup etti.