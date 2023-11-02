Şampiyonlar Ligi’nde büyük skandal! Hükmen mağlubiyet kararı çıktı

Asya Şampiyonlar Ligi'nde iptal edilen Sepahan-EI-İttihad maçıyla ilgili hükmen mağlubiyet kararı verildi.

Çağlar Bülent Sansar
Şampiyonlar Ligi’nde büyük skandal! Hükmen mağlubiyet kararı çıktı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, AFC Disiplin ve Etik Kurulu, Suudi Arabistan'ın EI-İttihad takımının, İsfahan'daki Nakş-ı Cihan Stadyumu'nda Kasım Süleymani büstünü gerekçe göstererek sahaya çıkmaması üzerine iptal edilen müsabakayla ilgili kararını verdi.
Buna göre İran ekibi Sepahan, EI-İttihad karşısında 3-0 hükmen mağlup kabul edildi.
Ayrıca Sepahan kulübüne 200 bin dolar para cezası ve Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kendi stadyumunda oynamama kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
Asya Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı ile İran'ın Sepahan takımı arasında İsfahan kentinin Nakş-i Cihan Stadyumu'nda 2 Ekim'de yapılacak karşılaşma, stadyumda bulunan Kasım Süleymani büstü nedeniyle iptal edilmişti.

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Stadyumda futbolcuların çıkış tünelinde bulunan büstün kaldırılmasını talep eden El-İttihad takımı, "siyasi semboller" kaldırılmadığı gerekçesiyle sahaya çıkmama kararı almıştı.
İran'ın Sepahan kulübü ise Suudi ekibin bir gün önce büst önünde antrenmana çıktığını ve konunun "siyasi malzeme" olarak kullanıldığını ifade etmişti.
İranlı yetkililer, El-İttihad takımının sahaya çıkmamasına neden olan Kasım Süleymani büstünün 2021'de stadyuma konulduğunu ve müsabakayla ilgili olmadığını duyurmuştu.

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