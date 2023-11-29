Şampiyonlar Ligi'nde harika gece. Manchester City 2-0'dan geri döndü Milan dağıldı!

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta ilk gün maçları tamamlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde harika gece. Manchester City 2-0'dan geri döndü Milan dağıldı!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı. İlk gün maçları tamamlandı.

G Grubu'nda; Manchester City ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta konuk ettiği Leipzig'i 3-2 yendi.
F Grubu'nda ise Milan evinde Borussia Dortmund'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Gecenin sonuçları şöyle:

E GRUBU
Lazio-Celtic: 2-0, Feyenoord-Atletico Madrid: 1-3

F GRUBU
PSG-Newcastle United: 1-1, Milan-Borussia Dortmund: 1-3

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G GRUBU
Manchester City-Leipzig: 3-2, Young Boys-Kızılyıldız: 2-0

H GRUBU
Shakhtar Donetsk-Antwerp: 1-0, Barcelona-Porto: 2-1

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