﻿Tartıştığı kişiyi bıçakla yüzünden yaraladı

(İHA) Olay, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Yeşilırmak Nehri kenarında Y.Y. isimli şahıs, kimliği belirlenemeyen bir kişiyi yüzünden bıçakla yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Y. ise Cumhuriyet Savcısı talimatıyla, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.