Samsun'da Beşiktaş depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samsun'da Beşiktaş depremi

Samsun'a giden Beşiktaş kafilesini havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşmak üzere Samsun’a ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel bir uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na iniş yaptı.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Beşiktaş kafilesini havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’a çiçek takdim ederek sevgi gösterisinde bulundu. Futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tezahüratlar ve pankartlarla desteklerini ifade etti.

KAMP YAPILACAK OTELE GEÇTİLER

Siyah-beyazlı ekip, havalimanından otobüsle konaklayacakları otele doğru hareket etti. Beşiktaş, yarın oynanacak olan Samsunspor maçı öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak üzere otelde kampa girecek.

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