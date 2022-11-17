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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:29
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Samsun'da otomobil viyadük korkuluklarına çarptı: 1 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobilin viyadük üstünde korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı dolum tesisleri karşısındaki viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Eker idaresindeki 55 AGV 341 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu viyadüğün demir korkuluklarına çarpıp savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sezgin Eker, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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