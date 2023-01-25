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Samsun'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Samsun'da bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:51
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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 4 yaralı
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Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 39. kilometresi Ambarköprü mevkisinde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Aydın idaresindeki 55 KK 272 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak boş arazide takla atarak ters döndü. Kazada, Sebahattin Aydın ile birlikte Çiğdem Demir, Oğuzhan Şahman ve Murat Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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