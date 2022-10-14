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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:24
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Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesinin Kirazlıkçay Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Erdoğan idaresindeki 78 SR 704 plakalı otomobil ile Olcay Çakır yönetimindeki 55 FZ 525 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Selçuk Erdoğan, Beytullah Kızıldağ, Canan Seven, Esengül Seven ve Emine Çakır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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