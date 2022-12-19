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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 12:42
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Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 55. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Barış Ö. idaresindeki 55 ABF 892 plakalı otomobil ile Ramazan Şahin yönetimindeki 55 AGT 814 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 AGT 814 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüleri Barış Özcan ve Ramazan Şahin ile Erol Yakıncı, Hasan Dilekçi ve Gökhan Demir yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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