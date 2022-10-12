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İYİ Partili Erhan Usta: Çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar ediyorlar

Samsun’da belediye çalışanı, özel güvenlik görevlisi, emekli polis ve bir öğrencinin de bulunduğu 7 vatandaşın intiharına dikkat çeken İYİ Partili Erhan Usta konuyu TBMM kürsüsüne taşıdı. Usta, “Bakan Nebati’nin anlaşılmaz “Heterodoks” ekonomi politikaları milletimizde karşılık bulmuyor. Çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar ediyorlar" dedi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 08:29
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Samsun'daki intiharları İYİ Partili Erhan Usta TBMM kürsüsüne taşıdı: Çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar ediyorlar

İYİ Partili Erhan Usta: Çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar ediyorlar
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, son zamanlarda özellikle Samsun’da artan intiharları TBMM kürsüsüne taşıdı.

Samsun’da aralarında belediye çalışanı, özel güvenlik görevlisi, emekli polis ve bir öğrencinin de bulunduğu 7 vatandaş intihar ederek hayatına son verdi. Erhan Usta, “Azalan alım gücü ve artan ağır ekonomik şartlar, vatandaşlarımızı bunalıma sürüklemeye devam ediyor” diye konuştu.

USTA: ÇOCUĞUNA OKUL KIYAFETİ ALAMADIĞI İÇİN İNTİHAR EDİYORLAR

Sosyal devlet anlayışını saray ve çevresini kalkındırmak olarak algılayan iktidar, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarını görmezden geliyor diye konuşan Erhan Usta, “Bakan Nebati’nin anlaşılmaz “Heterodoks” ekonomi politikaları, aziz milletimizde karşılık bulmuyor. Evine ekmek götüremediği için ya da oğluna okul kıyafeti alamadığı için intihar edenler, ülkemizin can yakan gerçekleri olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

USTA: 2022’NİN 9 AYINDA 44 POLİS İNTİHAR ETTİ

Sadece ekonomik anlamda yaşanan buhran değil, aynı zamanda özgürlük ve demokrasi alanlarının kısıldığı, baskı rejiminin giderek arttığı bir toplumda kendisini çaresiz hisseden vatandaşların hayatlarına son verdiğini vurgulayan Usta, “Geçtiğimiz 2 günde 5 polis intihar etmiş, 4’ü hayatını kaybetmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış olduğu resmî açıklamada, 2022 yılının ilk 9 ayında 44 polis memurunun intihar ettiğini açıklamıştır” dedi.

USTA: ERDOĞAN’A SORUMLULUĞUNU HATIRLATMAK İSTERİM

İYİ Parti olarak bu intiharların takipçileri olacağını söyleyen Usta, “İntiharlara sessiz kalarak ve sebeplerini araştırmayarak gerçeklerin üstünü örtemezsiniz Fırat nehrinin kenarında kaybolan bir koyunun bile sorumluluğu benim üzerimdedir diyen Sayın Erdoğan’a uzun zamandır unuttuğu sorumluluğunu hatırlatmak isterim. Aziz milletimiz yalnız ve sahipsiz değildir” dedi.

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