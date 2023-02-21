21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsung Galaxy S23 Ultra kullanıcıları ilginç bir ekran sorunu yaşıyor

Samsung Gaxy S23 Ultra cihazında bazı ekran sorunlarının yaşandığını belirtti. Ekranın kenarında oluşan balon görüntülendi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:47
Takip Et

Samsung cihazın ekranında balon oluştu

Samsung Galaxy S23 Ultra kullanıcıları ilginç bir ekran sorunu yaşıyor
+
Aa
-

Samsung, şubat ayında Galaxy S23 serisini duyurmuş, duyuru öncesinde sahip olduğu özelliklerle gündeme gelmeyi başarmıştı. Serinin modellerinden Galaxy S23 Ultra'da bazı ekran sorunları yaşandığı ortaya çıktı.

SAMSUNG CİHAZIN EKRANINDA BALON OLUŞTU

Birkaç kullanıcı, küçük bir ekran kusuru gibi duran ve ekranın köşesindeki kabarcıkların yer aldığı fotoğraf ve video kayıtlarını paylaştı. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan söz konusu ‘balon‘, Galaxy S22 Ultra’da da karşımıza çıktı. Samsung, bu ekran sorununu geçtiğimiz yıl ele aldı.

Söz konusu sorunla ilgili olarak şirket, bunun ‘normal’ bir olay olduğunu ifade etti. Ayrıca ürünün işlevselliğini ya da kullanım ömrünü etkilemediğini de açıkladı. Bunun için de kullanıcıların endişe duymadan telefonlarını kullanabileceklerini söyledi.

Ayrıca şirket, Samsung ekranlarının yüzey temperli cam, toz geçirmez katman ve su geçirmez katman gibi birkaç bileşenden oluştuğunu belirtti. Tüm bunlarla birlikte Samsung, S23 Ultra’nın bu sorunla dahi mükemmel olduğunu iddia etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
2
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
7
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Ginkgo bitkisi Demans ve Alzheimer’a iyi geliyor
﻿Ginkgo bitkisi Demans ve Alzheimer’a iyi geliyor
﻿Ginkgo bitkisi Demans ve Alzheimer’a iyi geliyor
﻿Kasırga alarmı! 70 bin kişi tehlikede
﻿Kasırga alarmı! 70 bin kişi tehlikede
﻿Kasırga alarmı! 70 bin kişi tehlikede
﻿Kartlı harcamalarda frene basıldı. Online alışverişler de geriledi
﻿Kartlı harcamalarda frene basıldı. Online alışverişler de geriledi
﻿Kartlı harcamalarda frene basıldı. Online alışverişler de geriledi
﻿Almanya'ya ihracat rekor kırdı
﻿Almanya'ya ihracat rekor kırdı
﻿Almanya'ya ihracat rekor kırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.