Samsung Galaxy S23 Ultra kullanıcıları ilginç bir ekran sorunu yaşıyor

Samsung, şubat ayında Galaxy S23 serisini duyurmuş, duyuru öncesinde sahip olduğu özelliklerle gündeme gelmeyi başarmıştı. Serinin modellerinden Galaxy S23 Ultra'da bazı ekran sorunları yaşandığı ortaya çıktı.

SAMSUNG CİHAZIN EKRANINDA BALON OLUŞTU

Birkaç kullanıcı, küçük bir ekran kusuru gibi duran ve ekranın köşesindeki kabarcıkların yer aldığı fotoğraf ve video kayıtlarını paylaştı. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan söz konusu ‘balon‘, Galaxy S22 Ultra’da da karşımıza çıktı. Samsung, bu ekran sorununu geçtiğimiz yıl ele aldı.

Söz konusu sorunla ilgili olarak şirket, bunun ‘normal’ bir olay olduğunu ifade etti. Ayrıca ürünün işlevselliğini ya da kullanım ömrünü etkilemediğini de açıkladı. Bunun için de kullanıcıların endişe duymadan telefonlarını kullanabileceklerini söyledi.

Ayrıca şirket, Samsung ekranlarının yüzey temperli cam, toz geçirmez katman ve su geçirmez katman gibi birkaç bileşenden oluştuğunu belirtti. Tüm bunlarla birlikte Samsung, S23 Ultra’nın bu sorunla dahi mükemmel olduğunu iddia etti.