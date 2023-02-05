Samsung yöneticisinden 'çocuklar kaç yaşında telefon sahibi olmalı' tavsiyesi

Samsung'un İngiltere ve İrlanda Satış Başkan Yardımcısı James Kitto, katıldığı bir televizyon programında kızına 11 yaşına kadar akıllı telefon vermediğini söyledi.

"11 YAŞINA KADAR TELEFONU YOKTU"

BBC'nin haberine göre, Kitto, BBC'nin Today programına konuk oldu.

Kızına erken yaşta telefon vermeyi tercih etmediğini belirten Kitto, çocuğa telefon verilmesi gereken zamana anne-babanın karar vereceğini ifade etti.

Kitto, "Akıllı telefonu kim kaç yaşında kullanırsa kullansın burada önemli olan internette gezinirken ve göz atarken güvende olmaları. Kızımın 11 yaşında akıllı telefonu oldu." dedi.

Ebeveynlere seslenen Kitto, çocukların telefonu olacağı yaş kaç olursa olsun internet erişimleri varsa buna güvenli bir yoldan ulaştıklarından emin olmaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Çocuk Komisyonu tarafından yapılan güncel bir araştırmada, 16-21 yaşlarındaki gençlere cinsel içerikli videoları ilk gördükleri yaş soruldu.

Araştırmada, çocukların sırasıyla 9 yaşında yüzde 10, 11 yaşında yüzde 27, 13 yaşında yüzde 50'sinin bu videoları gördüğü sonucuna ulaşıldı.

(Kaynak: AA)