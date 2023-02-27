Samsung Galaxy A14 4G’nin özellikleri açıklandı. Fiyatı ne kadar?

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Galaxy A14 5G modelinin ardından 4G modeli de piyasaya çıkıyor. Model Malezya’da resmiyet kazandı.

Model, 6.6 inçlik IPS ekranda 2408x1080 piksel çözünürlük sunuluyor. Yan kısımdaki güç tuşuna bir parmak izi okuyucu eklenmiş.

Helio G80 olduğu tahmin edilen 2GHz hızında bir işlemcinin güç verdiği modelde 6GB RAM ve 128GB depolama yer alıyor. 50MP ana sensör yanında 5MP ultra geniş ve 2MP makro sensör mevcut.

Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde. 5000mAh bataryanın 15W hızlı şarj ile desteklendiği bilgisi geçilmiş.

FİYAT?

Orijinal model 200$ olan Samsung Galaxy A14 4G için henüz bir fiyat açıklanmadı.