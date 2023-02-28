﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı

Samsung'un yeni cihazı Galaxy A54 5G, SM-A546E model numarasıyla Google Play Console’da ortaya çıktı.

Akıllı telefon, 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 450 dpi ekran yoğunluğu sunan Super AMOLED panelle kullanıcıların karşısına çıkacak.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; akıllı telefonda kullanılacak işlemci şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak Google Play Console veri tabanında 4x 2.4 GHz saat hızına sahip ARM Cortex A78 ve 4x 2 GHz ARM Cortex A55 çekirdeklerine sahip Samsung s5e8835 kod adlı bir yongadan bahsediliyor. Bu da muhtemelen geçtiğimiz günlerde tanıtılan 5 nm mimariye sahip Exynos 1380 olacak.



Galaxy A54 5G‘de 6 GB RAM kullanılacak ve kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzüyle çıkacak. Bunun dışında 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel makro lens ve 32 Megapiksel ön kamerayla gelecek. Son olarak 25W şarj desteğine sahip 5.000 mAh‘lik bataryadan güç alacağı belirtiliyor.