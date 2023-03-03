Samsung Galaxy M54 5G'nin teknik özellikleri belli oldu

Samsung, kısa süre sonra Galaxy M54 5G modelini pazara sunacağını duyurdu. Akıllı telefonun tanıtım tarihine az bir süre kala cihazın teknik özellikleri büyük oranda belli oldu. Galaxy M54, gücünü 5 nm sürecinden geçen Exynos 1380 işlemcisi bulunacak.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Exynos 1380; dört adet 2.4 GHz hızında Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Grafik birimini ise Mali-G68 MP5 ile sağlıyor.

Galaxy M54 5G; 6.6 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızında Full HD+ Super AMOLED ekranla gelecek. Telefonun tüm bunlar dışında en çok dikkat çeken detay ise kamerasıyla ilgili. Galaxy M54 5G, 108 Megapiksel ana kameraya sahip olacak. Bu özellik, orta segmentte yer alan bir telefonu diğerlerinden öne atıyor. Fakat telefonun diğer kamera özellikleri ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Akıllı telefon, 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryayla gelecek. Cihaz, ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu, 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C bağlantı noktası da olacak. Tüm bunlar dışında Galaxy M54 için şimdilik tasarım, tanıtım tarihi ve fiyatıyla ilgili bilgiler mevcut değil olarak tanımlandı.