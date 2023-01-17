Galaxy Book 3 özellikleri sızdırıldı. Yakında tanıtılacak

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, şirket Intel i5-1340P ve i7-1360P olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunacak.

İŞTE ÖZELLİKLER

10nm teknolojisiyle üretilen i7-1360P işlemcide 4 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdek mevcut.

İşlemcinin performans çekirdeğinin 5.0GHz’e kadar çıkabildiğini belirtmekte fayda var.

28W TDP değerine sahip olan i5-1340P modelinde 4 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. 10nm teknolojisiyle üretilen i5-1340P işlemcinin saat hızı, 4.6GHz’e kadar çıkabiliyor.

Cihazda DDR5 teknolojisine sahip 16 GB RAM kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB SSD depolama seçenekleri sunulacak.

Samsung Galaxy Book 3 modelinde PCIE Gen4 teknolojisinin kullanılacağını belirtmekte fayda var.

16 inç ekran ile tanıtılacağı belirtilen model, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Ekran panelinde ise Super AMOLED teknolojisi tercih edilmiş.

1 ŞUBAT’TA TANITILACAK

Ultra hafif olarak tabir edilen cihaz, sadece 1.6 kg ağırlığa sahip. Kalınlığının 13 mm olduğu belirtilen cihaz, S-Pen desteğiyle tanıtılacak.

Galaxy Book 3 modeli, 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılacak.