Galaxy S23 Ultra’nın kamera testleri paylaşıldı. İşte cihazın performansı

Samsung'un 1 Şubat'ta tanıtması beklenen Galaxy S23 Ultra cihazının kamera testine dair görüntüleri paylaşıldı. Özelliklerinin sızdırıldığı cihazın kamera performansının yanında teknik özellikleri de ortaya çıktı.

İŞTE CİHAZIN KAMERASI VE ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Model numarası SM-S9180 olarak belirtilen Galaxy S23 Ultra'nın, Qualcomm’un Samsung için modifiye ettiği Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtılacağı ortaya çıktı. Standart Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerde 3.2GHz olan performans çekirdeği, Samsung Galaxy S23 ailesinde 3.36GHz’e çıkarılacak. İşlemcinin diğer çekirdekleri ise 2.8GHz ve 2.0GHz frekansında olacak.

Cihaz, kullanıcılara 3.088 x 1.440 çözünürlük sunacak. Samsung, Galaxy S23 serisinde selefinde de olduğu gibi 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak.

Dörtlü kamera dizilimiyle geleceği bilinen cihazda f/1.7 diyafram açıklığına sahip 200 Megapiksel ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Bununla birlikte cihazda f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel telefoto kamera ve f/4.9 diyafram açıklığına sahip 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacağı listelenen bilgiler arasında yer alıyor.