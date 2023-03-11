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Samsung'dan kötü haber. Bu yıl tanıtılması beklenen model rafa kaldırıldı

Samsung’un bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy S23 FE telefon modelini rafa kaldırdığı iddia edildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 09:25
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Samsung Galaxy S23 FE telefon modelini rafa kaldırıyor

Samsung'dan kötü haber. Bu yıl tanıtılması beklenen model rafa kaldırıldı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl açıklamam Galaxy S21 FE modeli piyasaya çıkamadan tarih oluyor.

Ünlü analist Roland Quandt, Galaxy S23 FE modelinin piyasaya sürülmeyeceğini açıkladı.

Galaxy S22 FE modelini pas geçen Samsung, görünüşe göre Fan Edition serisini rafa kaldıracak.

Amiral gemisi katili olarak nitelendirilen Galaxy FE serisi, Galaxy A serisi modellerin daha az ilgi görmesine sebep oluyor.

Galaxy S23 FE ile ilgili bir diğer iddia ise The Elec adlı websitesinden geldi. The Elec, Samsung’un yeni modeli ağustos veya eylül ayında piyasaya süreceğini iddia etti.

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