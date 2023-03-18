Galaxy F14 5G’nin tanıtım tarihi sızdırıldı

Yakında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Galaxy F14 5G modeliyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Samsung, Galaxy F14 5G’nin 24 Mart tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacağını duyurdu.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ayrıca akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini açıkladı. Buna göre akıllı telefon, Exynos 1330 işlemcisinden güç alacak. Samsung’un kendi üretimi Exynos 1330, 5 nm mimariye sahip. Aynı zamanda 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MP2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Telefonda 6 GB RAM (+ 6 GB Sanal RAM) mevcut olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı One UI 5 arayüzünü çalıştıracak. Ayrıca 50 Megapiksel birincil kamera ve 13 Megapiksel ön kamera ile gelecek. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise yan tarafa konumlandırılacak. Öte yandan 25W hızında şarj olan 6.000 mAh pilden beslenecek.

Telefonda FHD+ Gorilla Glass 5 korumalı LCD panel yer alacak. Ayrıca 90 Hz yenileme hızıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı One 5.0 arayüzünü çalıştıracak.