Galaxy Z Fold 5'in çıkış tarihi belli oldu. Kamera özellikleri sızdı

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Chun, yaklaşan Galaxy Z Fold 5 modeliyle ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.

Akıllı telefon geçen ay kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy S23 Plus modeliyle aynı sensörlere sahip olacak olarak tanımlandı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Galaxy S23 Plus; geniş açı özelliğine sahip 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 3x optik zoom yapabilen 10 Megapiksel f/1.8 telefoto lens ve 12 Megapiksel ultra geniş açı kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu sensörler aynı zamanda geçen yıl tanıtılan Z Fold 4 modelinde de yer aldı. Bu ifadelerin doğru olması durumunda, Galaxy Z Fold 5 kamera tarafında herhangi bir yükseltmeyle gelmeyecek.

Katlanabilir telefonun yükseltme sunmayacağı tek alan kameraları değil. Zira geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir rapor, cihazın kapak ekranının selefiyle aynı kalacağını iddia etti: 6,2 inç olarak tanımlandı.

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri

Katlı Halde Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8 – 14.2 mm

Açık Halde Boyut: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm

Ağırlık: 263 gram

Renk Seçenekleri: Siyah, Gri Yeşil, Bej

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) – 3.19 GHz – Adreno 670

Ekran: 7.6 inç – 1812×2176 piksel – Dinamik AMOLED 2X – 1200 nit – HDR10+

Kapak Ekranı: 6.2 inç – 904×2316 piksel – 120 Hz – Dinamik AMOLED 2X

Bellek / RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB – 512 GB – 1 TB (UFS 3.1)

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2

Batarya: 4400 mAh – 25W hızlı şarj – 15W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1 arayüzü

Diğer özellikler: Gorilla Glass Victus+ koruma, IPX8 sertifikası, Darbeye ve çiziklere karşı dayanıklı alüminyum çerçeve