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Galaxy Z Fold 5'in çıkış tarihi belli oldu. Kamera özellikleri sızdı

Samsung'un piyasaya çıkarmayı planladığı Galaxy Z Fold 5'in kamera özelliklerini sızdırıldı. Sızıntıyı Samsung analisti yaptı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 08:21
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Galaxy Z Fold 5'in kamera özellikleri sızdı

Galaxy Z Fold 5'in çıkış tarihi belli oldu. Kamera özellikleri sızdı
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Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Chun, yaklaşan Galaxy Z Fold 5 modeliyle ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.

Akıllı telefon geçen ay kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy S23 Plus modeliyle aynı sensörlere sahip olacak olarak tanımlandı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Galaxy S23 Plus; geniş açı özelliğine sahip 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 3x optik zoom yapabilen 10 Megapiksel f/1.8 telefoto lens ve 12 Megapiksel ultra geniş açı kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu sensörler aynı zamanda geçen yıl tanıtılan Z Fold 4 modelinde de yer aldı. Bu ifadelerin doğru olması durumunda, Galaxy Z Fold 5 kamera tarafında herhangi bir yükseltmeyle gelmeyecek.

Katlanabilir telefonun yükseltme sunmayacağı tek alan kameraları değil. Zira geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir rapor, cihazın kapak ekranının selefiyle aynı kalacağını iddia etti: 6,2 inç olarak tanımlandı.

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri

Katlı Halde Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8 – 14.2 mm
Açık Halde Boyut: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm
Ağırlık: 263 gram
Renk Seçenekleri: Siyah, Gri Yeşil, Bej
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) – 3.19 GHz – Adreno 670
Ekran: 7.6 inç – 1812×2176 piksel – Dinamik AMOLED 2X – 1200 nit – HDR10+
Kapak Ekranı: 6.2 inç – 904×2316 piksel – 120 Hz – Dinamik AMOLED 2X
Bellek / RAM: 12 GB
Depolama: 256 GB – 512 GB – 1 TB (UFS 3.1)
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2
Batarya: 4400 mAh – 25W hızlı şarj – 15W kablosuz hızlı şarj
İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1 arayüzü
Diğer özellikler: Gorilla Glass Victus+ koruma, IPX8 sertifikası, Darbeye ve çiziklere karşı dayanıklı alüminyum çerçeve

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