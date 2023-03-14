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Samsung Galaxy S23'lerde kamera hatası çıktı. İşte nedeni

Samsung'un bazı Galaxy S23 telefonlarındaki kameraların bulanık fotoğraf çektiği ortaya çıktı. Kullanıcılar şikayetlerini dile getirirken sorunun nedeni belli oldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 08:52
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Samsung Galaxy S23'in kamerası bulanık fotoğraf çekiyor

Samsung Galaxy S23'lerde kamera hatası çıktı. İşte nedeni
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Samsung Galaxy S23 ve S23 Plus'taki kameralar oldukça etkileyici özelliklere sahip ve iPhone 14'ün kamerasını geride bırakan 50 MP ile güçlü bir donanım sunuyor.

Samsung Galaxy S23’te yaşanan bir sorun ise kullanıcıları bazı sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Kamera ile çekilen fotoğrafların olması gerekenden daha bulanık hale getirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER HAM MOD İLE ÇEKİLİYOR

İlk olarak NotebookCheck tarafından bildirilen sorun, bazı görüntülerde tuhaf bulanıklık desenleri (muz şeklinde veya halka şeklinde) belirerek odaklanması gereken alanların bulanık görünmesine neden oluyor.

Ayrıca, bu görüntüler Galaxy S23'ün ham modu kullanılarak çekiliyor, yani görüntü doğrudan sensörden geliyor ve yazılım tarafından hiç değiştirilmiyor. Bu da bir donanım sorunu olabileceğini öneriyor.

SAMSUNG'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Samsung şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Sammobile aracılığıyla bildirildiği üzere bazı kullanıcılar, S23 kameralarını manuel olarak odaklamanın, fotoğraflarında istenmeyen bulanıklık olmamasını sağlayabileceğini belirtti. Bu ise, sorunun Samsung tarafından bir kamera yazılımı güncellemesiyle çözülebileceği anlamına geliyor. Kısacası sorunun tam olarak neden kaynaklandığını öğrenmeden çözümün ne olacağını bilmek mümkün değil.

Yine de, Samsung bu sorun için bir tür düzeltme yayınlayana kadar, tüm Galaxy S23 sahiplerinin önemli bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğraflarını tekrar kontrol etmek gerekiyor.

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