Galaxy Z Fold 5'ten herkesi şaşırtan açıklama. Teknik özellikleri belli oldu

Teknoloji sektöründeki sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, çok yakında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 5 ile ilgili yeni detayları açıkladı. Katlanabilir telefonun kapak ekranının Galaxy Z Fold 4 ile aynı olacağı ifade edildi ve 6,2 inç olarak açıklandı. Cihazın Honor Magic VS modelinin dış ekranı 6,45 inç büyüklüğündeydi. Burada Güney Koreli üreticinin de ekran büyüklüğü konusunda bir hamle yapması bekleniyordu, ancak son iddialar bunun tam tersi yönünde olacaktı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Telefonda 120Hz yenileme hızlarına sahip 6,2 inçlik OLED bir kapak ekran ve 7,6 inçlik ana ekrana sahip olacak. Ayrıca ekran altı kamerası gibi teknolojileri de kullanıcılara sunacak.

Akıllı telefon için şu ana kadar net bir tarih verilmedi. Fakat iddialara göre bu yılın sonu veya 2024’ün başında satışa sunulmaya başlayacak olarak yorumlandı.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 ÖZELLİKLERİ

Katlı Halde Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8 – 14.2 mm

Açık Halde Boyut: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm

Ağırlık: 263 gram

Renk Seçenekleri: Siyah, Gri Yeşil, Bej

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) – 3.19 GHz – Adreno 670

Ekran: 7.6 inç – 1812×2176 piksel – Dinamik AMOLED 2X – 1200 nit – HDR10+

Kapak Ekranı: 6.2 inç – 904×2316 piksel – 120 Hz – Dinamik AMOLED 2X

Bellek / RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB – 512 GB – 1 TB (UFS 3.1)

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2

Batarya: 4400 mAh – 25W hızlı şarj – 15W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1 arayüzü

Diğer özellikler: Gorilla Glass Victus+ koruma, IPX8 sertifikası, Darbeye ve çiziklere karşı dayanıklı alüminyum çerçeve