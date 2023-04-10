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Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model

Samsung'un üçe katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Fold Tab hakkındaki ilk bilgiler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 14:13
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Samsung Galaxy Z Fold Tab'ın üçe katlanabilir modeli hakkında bilgiler ortaya çıktı

Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
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Revegnus adlı bir kaynak Twitter üzerinden üçe katlanabilir telefonun yeni tasarımını paylaştı. 

Üçe katlanabilir telefon konusunda iddialara göre cihazın piyasaya çıkışının beklenenden daha yakın olduğu bildirildi. Galaxy Z Fold Tab, bu sene tanıtılacak olan Galaxy Tab S9 serisiyle birlikte tanıtılacak.

KATLANABİLİR TELEFONUN TASARIMI ORTAYA ÇIKTI

Cihaza dair teknik özellikler tam olarak açıklanmamakla birlikte telefonun 10 inç veya daha büyük bir ekrana sahip olacağı iddia edildi.

Galaxy Z Fold 4 modelinden daha fazla maliyetle üretilecek. Ayrıca bazı kaynaklar şirketin planlarını Apple’ı alt etme üzerine kurabileceğini söylüyor. Apple, 2024 yılında ilk katlanabilir modellerini piyasaya sürecek. Samsung, aynı zamanlamayla bu iddialı girişin sesini en aza indirmek istiyor.

Yine de kaynak, katlanabilir Samsung telefonunun Galaxy Tab S9 ile birlikte çıkma ihtimalinin daha ağır bastığını söylüyor. Ice Universe; yaklaşan Galaxy Tab S9 Ultra modelinin kilit teknik özelliklerini paylaştı. Buna göre tablet; selefi Tab S8 Ultra ile aynı boyutlara sahip olacak. Öte yandan 14,6 inçlik bir WQXGA+ ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak ve 45W hızlarında şarj olabilen 11.200 mAh bataryadan beslenecek. Modelde Samsung için özel üretilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’nin kullanılması bekleniyor.

İŞTE O TASARIM

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