Hangi telefonlar ikinci el satışında bile değer kaybetmiyor? İşte şaşırtan liste

Döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte telefon almak her geçen gün zorlaşıyor.

Birçok vatandaş ise tercihini ikinci elden yana kullanmak zorunda kalıyor.

Telefonlarını elden çıkarmak isteyenler ve telefon almak isteyenler için ikinci el piyasası da bir o kadar önemli hale gelir oldu.

Tahmin edildiği üzere istatistiklere göre iPhone modelleri ikinci elde değerlerini önemli ölçüde kaybetmiyor.

Android telefonlar ise Apple'a nispeten değer kaybedenler sınıfında yer alıyor.

Yurtdışında SellCell tarafından yapılan bir ikinci el telefon araştırmasına göre; iPhone 14, Samsung S23 ve Google Pixel 7 modellerine yer verildi ve en başarılı telefon iPhone oldu.

Samsung S23 ise Google Pixel 7 modeline göre bir tık daha önde yer aldı.

iPhone 14 modelleri ilk ay sonunda yüzde 32,3 değer kaybederken, aynı durumdaki Samsung S23 için değer kaybı yüzde 41,1 oldu.

İŞTE O İSTATİSTİKLER