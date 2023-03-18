Google Pixel Fold modelinin fiyatı ortaya çıktı. Rekabet kızışıyor

Google Pixel Fold modelinin fiyatı ortaya çıktı. Şirket, yeni modelinde henüz piyasaya sürmediği Tensor G3 işlemciye yer verecek. İddiaya göre Google, Samsung ile işlemci konusunda işbirliği yapacak. Tensor G3 işlemcinin Samsung tarafından üretilecek Exynos 2300’ün modifiye edilmiş hali olacağı belirtiliyor.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Pixel Fold modelinde, 8 GB ve 12 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneği sunulacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneği yer alacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

FİYAT

Analistler, Google Pixel Gold modelinin 1.200 ila 1.400 dolar arasında fiyat etiketine sahip olacağını belirtiyor. Galaxy Z Fold 4 modelinin 1.800 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulduğunu belirtmekte fayda var.

Kod adı Felix olan Pixel Fold modelinde iç ve dış ekran yer alacak. Sızdırılan bilgilere göre Google, yeni modelinde Samsung tarafından üretilen ekranlara yer verecek.

İç ekran, 1840 x 2208 piksel (5:6 en boy oranı) çözünürlüğü destekleyecek. Ekranın 7.58 inç boyutlara sahip olacağı belirtiliyor.

Ortalama 800 nit parlaklığa sahip olacağı belirtilen ekran, 1200 nit maksimum parlaklık sağkayabilecek. Ekranın 120Hz yenileme hızını destekleyeceği tahmin ediliyor.