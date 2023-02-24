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Samsung cihazların kamerası nasıl hızlandırılır

Samsung, Galaxy modellerindeki kameraların performansını artıracak bazı özellikler listelendi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:05
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Samsung telefonların çekim hızı nasıl artırılır

Samsung cihazların kamerası nasıl hızlandırılır
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Samsung’un Galaxy serisindeki bazı telefonların kamerasının çekim hızı yavaş olabiliyor. Koreli üretici Samsung bu sorunu Camera Assistant uygulamasına getirdiği Quick Shutter Tap adlı özellik ile çözmek istediğini belirtti.

Samsung'un üzerinde çalıştığı bu yenilik, kullanıcıların deklanşöre bastıkları anda değil, deklanşöre dokundukları anda fotoğraf çekmelerini sağlayacak. Samsung, çekim süresinden “birkaç milisaniye” tasarruf edileceğini düşünüyor.

Quick Shutter Tap, Camera Assistant için kullanışlı olsa da, tüm Galaxy modellerinde mevcut olmayacak. Samsung, özelliği yalnızca birkaç modeline sunacağını söyledi. Ancak kullanıcılar, bu özelliğin tüm Galaxy modellerine gelmesi gerektiğini ve stok kamera uygulamasında olması gerektiğini düşünüyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Samsung, Quick Shutter Tap’a ek olarak Camera Assistant uygulamasındaki Capture Speed özelliğini de stok kamera uygulamasına getirmeye hazırlanıyor. Bu özellik, hareket eden nesneleri otomatik olarak algılayarak görüntü kalitesi yerine deklanşör hızına öncelik veriyor.

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