Galaxy Z Fold 3'lerin ekranında can sıkan sorunlar oluştu

Samsung Galaxy Z Fold 3 sahiplerinin sosyal medya gönderileri cihazlarda aşınma olmadığında bile, telefonun iç ekranının tam ortasından bir çatlakla bozulduğunu gösterdi.

Reddit'te Snoo_23916 isimli bir kullanıcı, /r/GalaxyFold alt dizisinde deneyimlerini paylaştı ve bir arkadaşına telefonunu göstermek için ekranı açtığında bir çatırtı sesi duyduğu belirtti.

GALAXY FOLD 3'ÜN EKRANI ÇATLADI

Bundan sonra ekranın sağ tarafı artık dokunmaya hiç yanıt vermiyordu. İlginç bir şekilde, telefonun 15 aylık bir süre boyunca haftada yalnızca 2-3 kez açıldığını da bildirerek, suçun aşırı yıpranma olamayacağına işaret ediyor.

Mizderrung adlı başka bir kullanıcı da benzer bir deneyim paylaşarak, cihazlarının üç aylık olduğunu ve Samsung’un bir darbe noktası olduğunu belirterek garantiyi reddettiğini söylüyor.

Şimdilik konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ama eğer bu sorun yaygın bir hal alırsa, Samsung'un canını fazlasıyla sıkacağını tahmin etmek pek güç olmayacaktır.