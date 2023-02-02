Samsung Galaxy S23 Plus tanıtıldı. İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung 1 Şubat’ta düzenlenen Unpacked etkinliğinde S23, S23 Plus ve S23 Ultra cihazlarını tanıttı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Cihazın tasarımına bakıldığında ön tarafta ince çerçevelere sadece tek bir kamera için küçük bir deliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Ultrasonik parmak izi okuyucu da yine bu panelin için konumlandırılmış olarak dikkat çekti. Hem güç hem de ses kontrol tuşları sağ tarafta yer alıyor. Dış çerçeve metalken, kalan yüzeyler camla korunmaktadır.

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Cihazın işlemcisi Qualcomm‘un özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2'dir. Grafik işlem birimi olarak da Adreno 740'dır.

Hem CPU hem de GPU, iPhone 14 modellerindeki A16‘yla yarışabiliyor.

Ram'i ise 8 GB LPDDR5X olarak tanımlandı.

SAMSUNG GALAXY S23 PLUS'IN FİYATI

Samsung Galaxy S23 Plus, 8 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği: 32.999 TL

Vergisiz Fiyat: 16.797 ₺

Kültür Bakanlığı Payı: (%1) 168 ₺

TRT Bandrol Ücreti: (%10) 1.680 ₺

ÖTV Payı: (%50) 5.032 ₺

KDV Payı: (%18)9. 890 ₺

Toplam Vergi: (%49.10 )16.202 ₺

Satış Fiyatı: 32.999 TL