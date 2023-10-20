Samsunspor Başakşehir'e kaybederse tarihe geçecek! 6 maçlık mağlubiyet serisi var

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, 11 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de kötü günler geçiriyor. Ligde 6 maçlık mağlubiyet serisi yapan Samsun ekibi, Başakşehir'e de kaybederse olumsuz anlamda tarihe geçecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Samsunspor Başakşehir'e kaybederse tarihe geçecek! 6 maçlık mağlubiyet serisi var

Editör: Fatma Demirkaya

11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e dönen Samsunspor, yaptığı kötü başlangıçla ligin son sırasında yer alıyor.

Ligin ilk haftasında Sivasspor beraberliğinden sonra sırasıyla Fenerbahçe, Kayserispor, Galatasaray,

Antalyaspor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor kaybeden Samsunspor, Başakşehir galibiyetiyle bu seriye son vermek istiyor.

Oynadığı son 6 lig maçından puansız ayrılan Samsunspor'un lig tarihinde üst üste 7 mağlubiyet aldığı bir süreç yok.

Samsunspor, sezona yaptığı kötü başlangıç sonrası Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.

Başakşehir maçına yeni teknik direktörü Markus Gisdol yönetiminde mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

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