Samsunspor'un 11 yıllık hasreti son buldu

Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren Samsunspor, ligde ilk galibiyetini Gisdol yönetiminde Hatayspor'u yenerek aldı ve hasretini sonlandırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Samsunspor'un 11 yıllık hasreti son buldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Süper Lig’de, en son 2011-2012 sezonunda deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yenerek son galibiyetini alan Yılport Samsunspor, 11 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig’de, iç sahada Hatayspor’u 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve siftah yaptı.

2011-2012 sezonunda küme düşen Samsunspor, 11 yıl sonra çıktığı Süper Lig’e ilk hafta bir puanla başlarken, arkasından kötü bir başlangıç süreci yaşadı.

Ligde oynadığı 10 maç sonunda güney ekibi Hatayspor karşısında ilk galibiyetini alarak adeta siftah yapan Kırmızı-Beyazlılar, bu sezon rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Oynadığı 10 lig maçında Samsunspor, sahadan nihayet 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

11 yıl sonra Süper Lig’e çıkan şirinler, ilk maçında komşusu Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını almıştı. Ardından Samsunspor’un karşılaştığı; Fenerbahçe, Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Rizespor maçları mağlubiyetle tamamlandı.

Karadeniz temsilcisinin, ayrıca ligin 4. haftasında yoğun yağış nedeniyle İstanbulspor karşılaşması da 12’nci dakikada tatil edildi. Art arda gelen mağlubiyetler sonrası Kırmızı-Beyazlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Eroğlu sonrası, 54 yaşındaki Alman teknik adam Markus Gisdol ile anlaşan Kırmızı-Beyazlılar, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı, Ankaragücü’ne de deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Ligin 11. haftasında; Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan Hatayspor karşılaşmasında da şirinler, ilk yarıyı 0-1 geride tamamlarken taraftarlarının da yine mi sahadan galip ayrılamayacağız endişesi vardı.

İkinci yarı oyuna dahil olan Fofana, Schindler, Laura ve Ercan Kara’nın performanslarıyla Samsun, 11 yıl sonra 90+9’da Gana uyruklu Alman vatandaşı olan defans oyuncusu Schindler’in golüyle ilk galibiyetini aldı.

Bu galibiyet, Yılport Samsunspor camiasının bir nefes aldırırken, bu haftadan itibaren küme potasından bir an önce uzaklaşmak için, her maçı final havasında oynayacaklarını söylediler.
Samsunsporlu futbolcular taraftarlarına da seslenerek: "Bizi tribünlerimizde yalnız bırakmasınlar. Bırakırlarsa yalnız kalırız. Cefakar taraftarlık kötü günde de olmalı" dediler.

Karadeniz temsilcisi, önümüzdeki çarşamba günü kendi sahasında yoğun yağış nedeniyle ertelenen İstanbulspor A.Ş maçı için hazırlıklarına başlarken, bu maçın biletleri de bugün satışa sunuldu.
Kırmızı-Beyazlı taraftarların, bu maçın biletlerine ilk gün itibarıyla ilgi göstermeye başladığı gözlendi.

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