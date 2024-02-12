Samsunspor yıktı geçti Antalya'da kabus başladı. Volkan Aliakar yazdı



Samsunspor ile Antalyaspor'un randevusu; haftanın çekişmeli geçmesi beklenen maçlarından biriydi. Çünkü iki takım da açık futbolu tercih ediyordu.

Uzun zamandır görmeyi özlediğimiz mükemmel bir zemin, tribünlerin doluluğu... Bu etkenler de karşılaşma için beklentiyi daha da artırdı.

İlk düdükle birlikte heyecan başladı. Ev sahibi Samunspor 12. dakikada Holse'nin ayağından net bir fırsat kaçırdı.

27'de Antalyaspor'un golü geldi. Adam Buksa topu filelere gönderdi, ancak ofsayt tespit edilince skor değişmedi.

İki takım teknik direktörleri de heyecana katıldı. İlk yarıda taç çizgisi kenarına doğru gelen topları önce Samsun'un hocası Gisdol ardından Antalyaspor'un başındaki Sergen Yalçın klas hareketlerle kısa bir resital sundu.

İkinci yarıya Samunspor baskılı başladı. 57'de Ncam'ın şutunda kaleci başarılıydı, ancak 59'da beklenen gol geldi. Marius Mouandilmadji bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, golünü attı. Bu sezon 7. kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu pozisyona Antalyaspor'un uzun süre ofsayt itirazı vardı. Yarı otomatik ofsayt sistemiyle Muandilmadji'nin net bir şekilde topun gerisinde olduğu ortaya kondu.

Samsunspor'un atakları devam etti. 65'te Holse'ye, kaleci yine gol izni vermedi.

Antalyaspor en net pozisyonunu 72'de yakaladı. Adam Buksa'nın kale önünden yaptığı kafa vuruşta top auta gitti.

Bitime dakikalar kala Samsunspor galibiyeti perçinledi. Maç boyunca kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda şanssızlık yaşayan Holse bu kez takım arkadaşı Arbnor Muja'yı golle buluşturdu.

Samsunspor hayati bir galibiyet aldı. 29 puana ulaşan Karadeniz ekibi tehlike bölgesinden biraz uzaklaştı.

Sergen Yalçın; Antalyaspor'un başındaki ilk yenilgisini geçen hafta Fenerbahçe'den almıştı. Hafta içinde kupada Beşiktaş'a kaybeden Kırmızı-Beyazlılar bugün de Samsun'a boyun eğdi.

Antalyaspor'un düşüşe geçtiği kesin. Ancak çözümü yine Sergen hoca bir şekilde bulacaktır.