Samsunspor yıktı geçti Antalya'da kabus başladı. Volkan Aliakar yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor yıktı geçti Antalya'da kabus başladı. Volkan Aliakar yazdı
Samsunspor'un sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçı Volkan Aliakar değerlendirdi.


Samsunspor ile Antalyaspor'un randevusu; haftanın çekişmeli geçmesi beklenen maçlarından biriydi. Çünkü iki takım da açık futbolu tercih ediyordu.
Uzun zamandır görmeyi özlediğimiz mükemmel bir zemin, tribünlerin doluluğu... Bu etkenler de karşılaşma için beklentiyi daha da artırdı.
İlk düdükle birlikte heyecan başladı. Ev sahibi Samunspor 12. dakikada Holse'nin ayağından net bir fırsat kaçırdı.
27'de Antalyaspor'un golü geldi. Adam Buksa topu filelere gönderdi, ancak ofsayt tespit edilince skor değişmedi.
İki takım teknik direktörleri de heyecana katıldı. İlk yarıda taç çizgisi kenarına doğru gelen topları önce Samsun'un hocası Gisdol ardından Antalyaspor'un başındaki Sergen Yalçın klas hareketlerle kısa bir resital sundu.
İkinci yarıya Samunspor baskılı başladı. 57'de Ncam'ın şutunda kaleci başarılıydı, ancak 59'da beklenen gol geldi. Marius Mouandilmadji bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, golünü attı. Bu sezon 7. kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu pozisyona Antalyaspor'un uzun süre ofsayt itirazı vardı. Yarı otomatik ofsayt sistemiyle Muandilmadji'nin net bir şekilde topun gerisinde olduğu ortaya kondu.
Samsunspor'un atakları devam etti. 65'te Holse'ye, kaleci yine gol izni vermedi.
Antalyaspor en net pozisyonunu 72'de yakaladı. Adam Buksa'nın kale önünden yaptığı kafa vuruşta top auta gitti.
Bitime dakikalar kala Samsunspor galibiyeti perçinledi. Maç boyunca kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda şanssızlık yaşayan Holse bu kez takım arkadaşı Arbnor Muja'yı golle buluşturdu.
Samsunspor hayati bir galibiyet aldı. 29 puana ulaşan Karadeniz ekibi tehlike bölgesinden biraz uzaklaştı.
Sergen Yalçın; Antalyaspor'un başındaki ilk yenilgisini geçen hafta Fenerbahçe'den almıştı. Hafta içinde kupada Beşiktaş'a kaybeden Kırmızı-Beyazlılar bugün de Samsun'a boyun eğdi.
Antalyaspor'un düşüşe geçtiği kesin. Ancak çözümü yine Sergen hoca bir şekilde bulacaktır.

İlgili Haberler
Arda Turan hata yapmadı
Arda Turan hata yapmadı
Uyurgezer Beşiktaş! Fernando Santos neden çözüm bulamıyor? Gürel Yurttaş yazdı
Galatasaray'a Slavia Prag maçı öncesi 3 müjde birden
Beşiktaş penaltı bekledi. Hakemin kararı oyuncuları çıldırttı
Beşiktaş penaltı bekledi. Hakemin kararı oyuncuları çıldırttı
Tümer Metin'den bomba İsmail Kartal iddiası. Fenerbahçe'deki son durumu açıkladı
Abdullah Avcı'dan o futbolcu hakkında flaş sözler: Ses tonumu yükselterek toplantı yaptım
Avrupa devleri Arda Güler için yarışa girdi
Son Haberler
Arda Turan hata yapmadı Spor
Arda Turan hata yapmadı
Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı
Mansur Yavaş'ın mitingde vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu: "Sen bana yardım ettin. Gariban babası" Video
Mansur Yavaş'ın mitingde vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu: "Sen bana yardım ettin. Gariban babası"
Irak’ta lunaparkta salıncak yere çakıldı. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı Dünya
Irak’ta lunaparkta salıncak yere çakıldı. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı
Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı Gündem
Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı
Asker eğlencesinde lastik yaktı etrafı dumana boğdu Gündem
Asker eğlencesinde lastik yaktı etrafı dumana boğdu