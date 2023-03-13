Samsun iş dünyası Samsunspor’un yanında

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen ile Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Samsun TSO Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Serkan Kaya’nın da bulunduğu ziyarette, Veysel Bilen, Samsunspor’a verdiği desteklerden dolayı Başkan Salih Zeki Murzioğlu’na teşekkür etti.

Samsun TSO’nun Samsunspor’a desteğinin çok anlamlı ve değerli olduğunu belirten Veysel Bilen, “Samsun TSO Başkanımız Salih Zeki Murzioğlu nezdinde, Oda Meclis Başkanımız Haluk Akyüz’e, yönetim kurulu üyelerine, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Serkan Kaya’ya ve meclis üyelerine gerek loca anlamında gerekse taraftar gruplarına yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizin tüm dinamiklerini yanımızda görmek bizi daha da güçlü kılıyor. İnşallah sağlanan bu birliktelikle cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ipi göğüsleyerek şampiyonluğa ulaşacağız” dedi. Veysel Bilen ayrıca, Samsun TSO Başkanlığı’na yeniden seçilen Salih Zeki Murzioğlu’na hayırlı olsun dileğinde bulunarak, yeni çalışma döneminde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, “Samsun iş dünyası olarak kentimizin en büyük markası olan Samsunspor'un her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bütün kurumların, şehrimizin en önemli markası takımımıza sahip çıkması lazım. Samsunspor’un değerli Başkanı Yüksel Yıldırım’ın da ifade ettiği gibi, tünelin ucunda Süper Lig’in ışığı göründü. Artık şehir olarak daha da kenetlenmeliyiz. Allah’ın izniyle inşallah bu sene Samsunsporumuzu Süper Lig’de göreceğiz” diye konuştu. (İHA)

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