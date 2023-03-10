Samsunspor taraftarına Sakarya’da çirkin davranış: Bunun adı futbol değil barbarlık

PTT 1. Lig’de dün Sakaryaspor-Samsunspor maçı oynandı. Sahada oynanan futboldan çok maç içerisinde tribünde yaşanan olaylar konuşuldu. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video ise maç sırasında yaşanan olaylardan daha kötüsünün maçtan önce şehir merkezinde yaşandığını gösterdi.

Sakarya’ya deplasman için gelen Samsunspor taraftarları kenti gezmeye çıktıklarında Sakaryasporlu taraftarlarla karşılaştılar. Üzerlerinde Samsunspor forması olan 2 kişiden zorla formalarını çıkarmalarını istediler ve bu anları videoya çektiler. O anları kayda alan şahıs, ‘‘çıkart formayı, bin arabana, burası Adapazarı hayırdır’’ şeklinde tepki gösterdi. Samsunsporlu taraftarın kış gününde ‘‘atletle mi durayım’’ demesini ise Sakaryasporlu şahsın umursamadığı görüldü. Samsunsporlu taraftarlar formalarını çıkartırken Sakarya sokaklarında özgürce yürüyemediler.

SAMSUNSPOR KAZANDI

Samsunspor, maçı Gaetan Laura’nın 7’inci dakikada kaydettiği gol ile 1-0 kazandı. Sahaya yabancı cisimlerin atıldığı maç, oldukça sert geçti. Toplam 3 kırmızı kart çıktı. Samsunspor, 48 puan ile Sportoto 1. Lig’de 2’inci sıradaki yerini korudu. Sakaryaspor ise 7’inci sırada yer aldı.