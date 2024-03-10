Samsunspor'un Ankaragücü'ne 10. kez yaptığını Turgay Beşyıldız açıkladı

Süper Lig’de, küme hattındaki bu iki takımın karşılaşmasında; Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda galibiyete inanmış ev sahibinin ve yenilmemek için gelmiş misafir ekibin orta halli bir futbolu vardı.

Ben mağlup olmaya gelmedim havası veren başkent ekibinin de, zaman zaman rakip kaleyi koklaması, kırmızı-beyazlılara sıkıntı yarattı, yaratmadı değil!

Taraftarlarını da arkasına alan 33 puanlı Yılport Samsunspor, hatırı sayılır bir grup taraftarıyla deplasmana gelen 30 puanlı MKE Ankaragücü önünde, son 5 maçtır yemediği golü yiyerek siftah yaptı ama nasıl?

Karşılaşmanın 10 ve 15. dakikaları arasında atılan karşılıklı gollerde; önce ‘’Şirinler’’ kendi sahasında Zeki Yavru’nun pasına, Holse’nin sol ayağıyla gelişine şık vuruşu, Mujakiç’e çarpıp filelerle kucaklaşınca, güzel hava sarı-lacivertliler için bir anda parçalı bulutlu bir ortama dönüştü.

Bu golden 2 dakika sonra; konuk ekip ‘’Kupa Beyi’’nde, Pedrinho’nun kullandığı serbest atışı, defans çizgisi üzerindeki kalabalıkta Satka önce topu uzaklaştıramadı ve meşin yuvarlak sert bir şekilde diğer takım arkadaşı Alim’e çarpınca, top ev sahibinin kendi kalesinde filelerle buluştu.

Tribünde taraftarı full olmasa da, kalabalık görüntüsü "Tarihinden gelen sevgiyle" takımına inanmışlığın sahaya yansıması vardı, Alman teknik adam Markus Gisdol’un ekibinde!

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Samsunspor, Süper Lig’de konuk ettiği son 9 maçında sarı-lacivertliler önünde kaybetmemişti, bugünde bu sayıyı 10’a çıkardı.

İlk 45 dakikada özellikle daha fazla gol pozisyonu bulan, teorisini anında pratiğe geçiren eylemciler gibiydi kırmızı-beyazlılar...

Bu ligde, son 6 maçını kazanamayan Emre Belözoğlu’nun ekibi, bu sefer şeytanın bacağını bu Karadeniz kıyısında kırmaya niyetliydi ama yine olmadı 7’nci maçında da üç puanı bulamadı!

Kadrosunda 2 sakat, biri Mouandilmadji olmak üzere 2 cezalı oyuncusu bulunan mekan sahibinde, gol kaçırmanın bu kadar kolay olmasıyla, rakibe kolay pozisyon vermek arasındaki çelişkiler puan kaybına sebep olabilirdi! Az kaslında oluyordu.

Samsun’a, sakat olan 4 oyuncusunu getiremeyen başkent temsilcisinde, kalecileri Ertaç’da cezalı olduğu için eksik isimler arasındaydı.

Oyunun ikinci yarısına, her iki takımda 1-1’lik skoru kendi lehlerine çevirebilmek için, oyuncu değişiklikleriyle başladı. Samsun bir oyuncu, Ankaragücü 3 oyuncu değişikliği birden yaparak 2. yarıya başladılar. İlk tehlikeli atakta şirinlerden geldi. Holse’nin çaprazdan uzak köşeye vuruşuna, kaleci Bahadır parmaklarının ucuyla dokununca, meşin yuvarlak tıpış tıpış yuvarlanarak, yan direğe vurup geri geldi ve uzaklaştırıldı.

Kaçan bu golle biraz daha havaya giren Samsunspor, özellikle sağ kanattan genelde hücuma giderken, her nedense Ankaragücü’nün defansındaki sol tarafının üzerine çok gitti.

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İkinci 45 dakikada, kendi yarı alanını iyi kapatan, alanını daraltan ve rakibinin kendi sahasına daha rahat gelmesine izin vermeyen başkent ekibi, bunu iyi becerdi. Gol yeme hatlarını iyi kapatırken, zaman zaman da kontra toplarla kırmız-beyazlıların defansına yoklama çekti!

Galibiyet golünün peşini inatla bırakmayan Karadeniz temsilcisi, sarı -lacivertlilerin üzerine son 15 dakikaya girildiğinde daha fazla gitmeye başladı. Bitime 8 dakika kala Ntcham’ın golü, Samsunspor’a 2-1’lik galibiyeti ve puan cetvelinde derin bir nefes aldıracak 3 puanı getirdi.