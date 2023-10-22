Samsunspor'un hasreti ne zaman son bulacak. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker, Samsunspor ile Başakşehir'in golsüz berabere kaldığı maçı yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Samsunspor'un hasreti ne zaman son bulacak. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker- YENİÇAĞ

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Samsunspor, sahasında Başakşehir’i ağırladı.
Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, Samsunspor’un henüz galibiyet alamaması böyle bir takıma yakışmıyor.

Ligin son sırasında bulunan Samsun ekibinin bir an önce kendine gelmesi gerektiği görüşündeyim.

Yeni teknik direktör Markus Gisdol ile umarım bu seri son bulur.
Başakşehir’in de lige iyi başlandığı söylenemez.

Maça dönecek olursak, Samsunspor çok istekli ve baskılı başladı.
Bir iki tane pozisyon da yakaladı ancak bunlar gol olmadı.

Taraftarı da unutmamak lazım. Takımına desteğini sonuna kadar hissettirdi.
Ancak topa hükmeden takım Başakşehir’di.

Karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta Başakşehir gole 38. dakikada çok yaklaştı.
Figueiredo karşı karşıya pozisyonda topu direğe nişanladı. Ayrıca bu pozisyon maçtaki ilk net pozisyondu.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Başakşehir’in daha üstün olduğunu gördük.

GOL GELDİ ANCAK OFSAYT!
Başakşehir’de 54. dakikada Keny topu ağlara yolladı ancak pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi.

KAZANAN ÇIKMADI, SAMSUNSPOR PUANI ALDI
Mücadele 0-0 tamamlanınca Samsunspor 6 hafta sonra 1 puan kazandı ve puanını 2’ye çıkardı. Ancak galibiyet hasretini sürdürdü.

Başakşehir ise puanını 8 yaptı ve 16. sırada yer aldı.
Samsunspor için tek çare galibiyet…

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