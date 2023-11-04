Samsun'u hayata döndüren adam: Schindler. Volkan Aliakar yazdı

Samsunspor galibiyet hasretini bitirmek, Hatayspor ise kötü gidişi durdurmak için sahadaydı.

Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe ve Kayserispor yenilgileri sonrası kadroda önemli değişiklikler yapmıştı. Neredeyse bambaşka bir 11'le sahadaydı Hatayspor. Kaleci Erce'nin kulübeye çekilmesi en önemli farklılıktı. Bu sezon ligde ilk kez şans bulan Bekaj, yaptığı kurtarışlarla konuk ekibi 90+9'a kadar ayakta tuttu. Önce Ercan Kara'nın kullandığı penaltıda köşeyi tahmin edemedi, son saniyelerde de Kingsley Schindler'e engel olamadı.

BASHİRU YOKTU, LAMKEL SIRTLADI, AMA YETMEDİ

Takımın önemli kozu Dele-Bashiru da kart cezalısıydı. Bu sezon Hatayspor'un oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve hep sahada kalan Dele-Bashiru'nun yokluğunda Hatayspor'u hücumda Lamkel sırtladı. Fransız futbolcu güzel futbolunu bir golle taçlandırdı. Ancak bu performans Hatayspor'un puan almasına yetmedi.

SAMSUN ADINA 2 KEZ KADER ANI

Ev sahibi Samsunspor adına ilk yarıda iki kırılma anı vardı. 17'de Holse kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı. 1 dakika sonra da Mouandilmadji; Hatay savunmasını 3'e 1 yakaladıkları pozisyonda arkadaşlarına pas vermek yerine kendi vurmayı düşününce Samsunspor'u bir golden etti.

10 HAFTA SONUNDA İLK GALİBİYET

Futbolseverler maçın ikinci yarısında hop oturup hop kalktı. Büyük heyecan yaşanırken Samsunspor daha etkiliydi. Atak üstüne atak geliştiren Karadeniz ekibi, 77'de Ercan Kara'nın penaltısıyla 1-1'i buldu. Dakikalar 90+9'u gösterdiğinde sahneye çıkan Kingsley Schindler, Samsunspor'un hasretini bitirdi. 11. haftası oynanan Süper Lig'de; 10 maçı geride bırakan (İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı) Samsunspor ilk galibiyetini aldı, 5 puana yükseldi. Mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Hatayspor'un, 14 puanda kaldı.