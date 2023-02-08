﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var

Ekonomim Gazetesi'nde yer alan habere göre Depremlerden etkilenen bölgelerdeki iş dünyası temsilcileri, yürütülen çalışmaları ve beklentileri, sanayi tesislerinin durumunu değerlendirdi. Sanayiciler elektrik ve doğalgaz iletiminin hızla çözülmesi gerektiğini belirtirken, ekmek ve su gibi temel gıda maddelerine acil ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

Bölgedeki sanayicilerin taleplerinden bazıları şöyle:

. Elektrik ve doğalgaz iletimi,

. Akaryakıt istasyonlarının açılması,

. Jeneratör,

. İş makinası ve operatör,

. Temel gıda ihtiyaçlarında koordinasyon sağlanması.

KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI BAŞKANI MUSTAFA NARLI

TIR’larla değil minibüslerle hızlıca gönderin

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, ilde çok ciddi bir hasar olduğunu belirterek, bölgede yıkılan fabrikalar olduğunu ifade etti. Narlı, "Kendi tesislerim, fabrikalarım da var. Birisine gittim, diğerlerine gidemedim. Şu anda insanların sorunlarıyla uğraşıyoruz.

Yemek, battaniye gibi acil ihtiyaçları yönlendiriyoruz. Türkiye'deki iş adamlarına da seslenmek istiyorum. Bizim şu anda acil olarak kumanya, battaniyeye ve tüplü ısıtıcıya ihtiyacımız var. Bir de devlet büyüklerime sesleniyorum, burada çok ciddi petrol sıkıntısı var. Bunun da bir an önce giderilmesi önem taşıyor. İnsanlar arabalarına benzin, mazot alsınlar çünkü arabalarda ısınıyorlar.

İş insanlarına sesleniyorum, bize tırlarla değil minibüslerle hızlıca kumanya, battaniye ve tüplü ısıtıcılar göndersinler. Tırlarla gelenlerin dağıtımı çok geç oluyor, iş adamlarına ve sanayicilerimize çağrımız bu malzemeleri bize minibüslerle hızlıca servis yapsınlar. Burada çok ciddi bir yara var, hep beraber saralım." değerlendirmesinde bulundu.

ADIYAMAN OSB BAŞKANI ABDULKADİR ÇELENK

10 civarında fabrikamız yıkıldı, uzun süre çalışabilecek durumda değiliz

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk il genelinde yıkılan konut sayısının çok yüksek olduğunu ve ölü sayısını tahmin etmekte zorlandıklarını belirterek, "İlimiz bayağı hasar gördü. Çok sayıda apartman yerle bir oldu. İnşallah bu da geçecek" diye konuştu. İldeki sanayi tesislerinin durumuna ilişkin de bilgi veren Çelenk,

"İlimizde 10 civarında fabrikamız yıkıldı. İl genelinde daha çok konfeksiyon fabrikaları var. Benim de zeytinyağı fabrikam yıkıldı. Uzun süre çalışabilecek durumda değiliz. Elektrik, su ve doğal gaz yok. Vatandaşlarımız da yardım bekliyor. Ekmek ve su gibi acil ihtiyaçlar var. Valiliğimiz çaba harcıyor ancak çok büyük felaketle karşılaştık. İnşallah hep beraber bunu da atlatırız" dedi.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ:

Şehirde şu anda akaryakıt sıkıntısı var

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de şu anda yetkililerin ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti: "Biz de çalışmaları koordinasyon merkezinden takip ediyoruz. Şu anda göçük altında kalan vatandaşlarımız var. Onlara ulaşılmaya çalışılıyor. İnşallah dileğimiz daha az can kaybıyla bu işin içerisinden çıkmak.

Ama bu afet hakikaten kolay değil. Allah kimsenin başına vermesin. 'İnşallah en kısa zamanda normale döneriz' diye dua ediyoruz. Şu anda Kızılay ve AFAD ekipleri gerekli koordinasyonları sağlıyor. Tüm Türkiye'den de yardım malzemesi geliyor. Şehirde şu anda akaryakıt sıkıntısı var. Benzin istasyonlarında insanlar bekliyor."

DİYARBAKIR TSO BAŞKANI MEHMET KAYA

Sanayi tesislerimizde ciddi sorun yok

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da il genelinde sanayi tesislerinde ciddi bir sorunun bulunmadığını belirterek, "Tam tersi sanayicilerimiz üretime bir haftalık ara vererek, şu anda fabrikalarını depremde mağdur olanların barınma ve aş ihtiyacı için kullanıyor. Kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Sanayi tesislerinde küçük çatlaklar dışında hasar olmadığını aktaran Kaya, şunları kaydetti: "Hem organize sanayi bölgesi hem de tekstil organize sanayi bölgesindeki tesisler, okullarla birlikte barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Fabrikalarımızdan acil siparişi olmayanlar böyle bir destek verdiler.

Ülkenin üretimine katılan sanayicilerimiz, bugün de en büyük destekçimiz. Diyarbakır'da çok güzel organize olduk. Şimdi de çevre illere yardım etmeye çalışacağız. Çevre ilerimizde sorun var, diğer oda başkanlarımızla da görüşüyoruz. İş makinalarını oralara yönlendirdik. Devletin tek başına yapacağı işler değil. Sivil toplum kuruluşları, sanayi kuruluşları, AFAD, valilik ve belediye hep birlikte çalışırsak bu sorunun üstesinden geliriz. Parçalı çalışmanın faydası olmaz."

MALATYA TSO BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU

Üretimde sıkıntılar var; kapasite yüzde 25

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise ilde şu anda fırınların çalışmadığını belirterek, ekmek ve gıda ihtiyacı olduğunu bildirdi. Oda olarak ellerinden geldiğince süreci koordine etmeye çalıştıklarını belirten Sadıkoğlu, "Çevre illerden ekmek ve yiyecek getirterek halkımıza dağıtmaya çalışıyoruz. Fakat çok ciddi hasar var. Kuzenlerimi kaybettik bu depremde.

Binamız ciddi hasar gördü. Ama çadır kurarak bahçede üyelerimizin sıkıntılarına derman olmaya çalışıyoruz. Çevre illerden gelecek destekleri hızlıca insanlara ulaştırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu. Sadıkoğlu, üretimde de sıkıntılar yaşandığının altını çizerek, "Elektrik ve doğal gaz sıkıntı olduğu için üretim durmuş durumda. İşçilerimiz de mecburiyetten aileleriyle birlikte zaman geçiriyor. Şu anda üretim yüzde 25 kapasiteyle gidiyor." diye konuştu.

ŞANLIURFA TSO BAŞKANI MEHMET YETİM

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim de kentte gıda, çocuk maması, çocuk bezi, battaniye ve ısıtıcı ihtiyaçları bulunduğunu bildirdi. Halkın dışarıda toplama merkezlerinde olduğunun altını çizen Yetim, şöyle devam etti:

"Bu malzemeleri yetiştiremiyoruz. Devletimiz kendine düşeni yapıyor. AFAD, askeriye ve emniyet güçlerimiz hepsi burada çabalıyor, hiç uyumadılar, bizler de şahit olduk. Onlarla beraberdik. Depremden uzak olan illerden bizim bölgemize gıda ve ekmek, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a da özellikle ekmek göndermelerini talep ediyoruz.

Bizim şehrimizin sıkıntısı yok. Ancak diğer başkanlar orada insanların gıdaya ve battaniyeye ihtiyacı olduğunu söylediler. İstanbul, Antalya ve İzmir başkanlarıyla da görüşüyoruz, ciddi anlamda bölgeye destek çıkmalarını bekliyoruz." Yetim, deprem sebebiyle sanayide üretimin durduğu bilgisini de vererek, "Üretim yok, her şey durdu. Personel çalışmaya gelemiyor. Siparişler bekleyecek." diye konuştu.

ADANA HACI SABANCI OSB BAŞKANI BEKİR SÜTÇÜ

Yüzde 20-25 kapasitede çalışıyoruz

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Adana OSB'nin elektrik ve doğal gaza ulaşmada herhangi bir sıkıntı yaşamadığını bildirdi. OSB'deki makine, ekipman ve binaların depremden etkilenmediğini ifade eden Sütçü,

"Fiziki ekipman olarak üretime engel taşıyan sıkıntı yok. Vatandaşlarımızdan, ailelerinden depremden etkilenenler var. Bunlar içinde vefat eden, yaralananlar var. Bu yüzden OSB'mizde şu an çalışma ortamı minimum seviyede. Depremin ilk günü zaten pek çalışamadık ne olduğunu anlayamadık. İkinci gün de de kısmi çalışmalar var. Şu an yüzde 20-25 kapasitede çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sütçü, Adana'da 1998 depremini de yaşadıklarının anımsatarak, "Bu depremden sonra inşaatların temelinden zemin etüt raporlarına kadar OSB olarak dikkat ettik. Yani düzgün, sağlam, depreme dayanıklı binalar yapılması için çalıştık. Bunların neticesini de şu anda görebiliyoruz. Şükürler olsun ki böyle bir deprem, 500'e yakın sanayi kuruluşumuzda ciddi olarak fiziki yapıda bir zarar görmedik." ifadesini kullandı.

KİLİS TSO BAŞKANI HACI MUSTAFA CELKANLI

Fabrikalarda yıkım yok, İslahiye çok daha kötü durumda

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis'te organize sanayi bölgelerinde bulunan fabrikalarda herhangi bir yıkımın olmadığını söyledi. Doğal gaz akışının kesildiğini aktaran Celkanlı, "Kilis diğer deprem merkezlerine göre daha iyi durumda diyebilirim. AFAD'ın ve halkın kendi imkanlarıyla oluşturduğu toplanma alanlarında insanlar yardım bekliyorlar. En büyük ihtiyacımız şu an gıda yardımı ve sıcak yemek. İslahiye çok çok daha kötü durumda." dedi.

OSBÜK BAŞKANI KÜTÜKÇÜ

Bir an evvel doğalgaz ve elektrik verilebilmeli

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, depremden etkilenen 10 ilde 57 OSB bulunduğunu ve bunların 36'sının işletmede olduğunu belirtti. Kütükcü, "Bölgedeki toplam 57 OSB'mizin 36'sında yatırımcılarımız var yani üretim faaliyeti yapılıyor. Diğerlerinin altyapı, planlama ya da kamulaştırma gibi süreçleri devam ediyor. İşletme halindeki 36 OSB'miz, tüm OSB'lerdeki istihdamın yüzde 21'ini karşılıyor. Yani ciddi bir istihdamdan bahsediyoruz" dedi.

TÜRKOĞLU OSB'MİZDE 11 BİNA YIKILDI

Deprem bölgesindeki OSB'lerin hasar durumuna ilişkin bilgi veren Kütükcü, şöyle konuştu:

"İki OSB'mizde, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki Türkoğlu OSB'mizde toplam 11 binanın yıkıldığını tespit ettik. Hasar gören binalarımız var ama bunlar dışında OSB'lerimizde başka bir göçük bilgisi almadık. Küçük hasarlar var. Bu bölgelerimizde can kaybı bilgisi de gelmedi. Bu sevindirici."

OSB'LERDE 539 BİN ÇALIŞAN VAR

Kütükcü, OSB çalışanlarının aynı zamanda bölge insanı olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: "Depremden etkilenen bölgelerde 539 bin 600 çalışanımız var. Bunları doğrudan etkilemiş oldu deprem. Ayrıca OSB'lerimizde elektrik, su, doğal gaz konusu son derece önemli. Bazı OSB'lerimizde elektrik, bazılarında ise doğal gazda sıkıntı olduğu için üretim faaliyeti gerçekleştirilemiyor. Doğal gaz kesintisi olan OSB'ler daha fazla."

Elektrik ve doğal gazın olmadığı OSB'lerde üretim faaliyeti yapılamadığına dikkati çeken Kütükcü, "Fırınlar çalışamaz durumda olduğu için de beslenme ve gıda ihtiyacını daha çok artırıyor. Bölgeden aldığımız bilgilere göre, gıda ve hazır gıda ihtiyacı öncelikli." ifadelerini kullandı.

GIDA ISITICI VE BATTANİYE ÜRETİCİLERİNE ÇAĞRI

Önceliklerinin deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri olduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti: "Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için gıda, hijyen ürünleri, ısıtıcı, tekstil, kışlık giyim ve battaniye üretici firmalarımızın ürünlerini bu bölgelere yönlendiriyoruz. Firmalarımızdan deprem bölgesindeki ihtiyaçlarla ilgili üretimlerini bu bölgeye yönlendirmelerini istiyoruz.

Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar her şeyin önünde. OSBÜK olarak bunu yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan bu yardımları yaparken firmalarımız OSBÜK'ün yardım kampanyasına da cevap veriyorlar. Yardım kampanyalarında AFAD koordinasyonunda hareket ediyoruz."

Kütükcü, bölgeye bir an evvel doğal gaz ve elektrik verilmesinin önemine işaret ederek, "Bölgenin kendine yeter hale gelmesi için fırınların çalışabilir olması, ekmek ve gıda üretiminin yapılması önemli. Bakanlığımızla koordinasyon halinde jeneratör tedariki için de çalışma yürütüyoruz. 2 binin üzerinde jeneratör tedarik edip bölgeye gönderiyoruz. Dolayısıyla bu ihtiyaçları da anbean yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.