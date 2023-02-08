8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yardımları götüren şoförler çağrı yaptı. Yardımlar İskenderun Expo’ya ulaştı

Yardımları götüren şoförler çağrı yaptı. Yardımlar İskenderun Expo’ya ulaştı

Hatay İskenderun Expo alanına yardımları getiren şoförler çağrı yaparak, "İhtiyacı olan alsın çocuk bezinden botlara çadırlara ne istiyorlarsa alabilirler" dedi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:18
Takip Et

İskenderun Expo'ya yardımlar ulaştı. Şoförler çağrı yaptı

Yardımları götüren şoförler çağrı yaptı. Yardımlar İskenderun Expo’ya ulaştı
+
Aa
-

Sosyal medyada yayılan videoya göre yardımlar Hatay’ın İskenderun ilçesi Expo alanına ulaştı.

Şoförler çağrı yaparak “Expo İskenderun alanındayım. Burada aşırı derecede malzememiz var. İhtiyaç sahipleri arkadaşlarınıza, bir mahalleye yetecek kadar daha fazlası ihtiyaç var. Şu an ben burada indirim yapıyorum tırları indiriyoruz bu videoyu gönderin. Expo alanına herkes gelebilir araçla gelsin ihtiyacı olan alsın çocuk bezinden botlara çadırlara ne istiyorlarsa alabilirler, fazla malzememiz var.” deniliyor.

BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ: EXPO ALANINA BEKLİYORUZ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Hatay'da yardımların yetersiz olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gelmediği ifade edilmişti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yardımlarımız geldi." dedi.

Savaş'ın paylaşımı şöyle:

"Değerli hemşehrilerim. Yardımlarımız geldi. Başta bebek maması olmak üzere temel ihtiyaçları bugün dağıtacağız. Herkes mahallesinde beklesin. Elinde pikap ve küçük kamyoneti olanları destek dağıtımı için Expo alanına bekliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

rahatsız
8.02.2023 15:56
ahmet sen gitte abin gelsin işkembeden atma ntv ye başkanın mülakatını izle 5,5 yıldır 37 dönüm arazi için vb işleri yazmış desteklediğin hükümet ilgili bakanlığı yazıya cevap verme bile vermemiş!!!  
 
fatih
8.02.2023 15:49
mesela maraş mesela gaziantep mesela malatya hadi konuş yüreksiz korkak  
 
fatih
8.02.2023 15:48
bu arada ahmet efendi erkeksen akpli belediyelerin olduğu yerler için de bir iki çift laf söyle bari tabi yüreğin varsa  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
3
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
4
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
5
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
6
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı 5 elektrikli otomobili belli oldu
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Deprem bölgesinde ekonomi ne durumda. Sanayicilerin istekleri var
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
﻿Karın İstanbul'u terk edeceği tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.