Yardımları götüren şoförler çağrı yaptı. Yardımlar İskenderun Expo’ya ulaştı

Sosyal medyada yayılan videoya göre yardımlar Hatay’ın İskenderun ilçesi Expo alanına ulaştı.

Şoförler çağrı yaparak “Expo İskenderun alanındayım. Burada aşırı derecede malzememiz var. İhtiyaç sahipleri arkadaşlarınıza, bir mahalleye yetecek kadar daha fazlası ihtiyaç var. Şu an ben burada indirim yapıyorum tırları indiriyoruz bu videoyu gönderin. Expo alanına herkes gelebilir araçla gelsin ihtiyacı olan alsın çocuk bezinden botlara çadırlara ne istiyorlarsa alabilirler, fazla malzememiz var.” deniliyor.

BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ: EXPO ALANINA BEKLİYORUZ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Hatay'da yardımların yetersiz olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gelmediği ifade edilmişti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yardımlarımız geldi." dedi.

Savaş'ın paylaşımı şöyle:

"Değerli hemşehrilerim. Yardımlarımız geldi. Başta bebek maması olmak üzere temel ihtiyaçları bugün dağıtacağız. Herkes mahallesinde beklesin. Elinde pikap ve küçük kamyoneti olanları destek dağıtımı için Expo alanına bekliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız"