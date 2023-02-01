1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi

Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi

Antalya'da tarım alanlarındaki hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için jandarma tarafından devriye faaliyetleri gerçekleştiriliyor

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:36
Takip Et

Antalyada tarım alanlarındaki hırsızlığa karşı jandarma önlemi

Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
+
Aa
-

Antalya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer, Kumluca, Finike, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki tarım alanlarındaki hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Üretim bölgelerindeki devriye faaliyetlerinin arttırılmasıyla vatandaşların geçim kaynağı olan bahçelerdeki hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi planlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre vatandaşların huzur ve güvenliklerinin sağlanması için devriye faaliyetlerinin aralıksız süreceği belirtildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
2
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
4
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
6
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Jorginho Arsenal'de
7
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.