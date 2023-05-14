Polisler görev kâğıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar iddiası. TKP açıkladı

Editör: Gülsüm Acıyan

Denizli'de polislerin ikinci kez oy kullanmasının engellenmesi sonrası TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’dan dikkat çeken açıklama geldi. Okuyan, “Polisler, görev kâğıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar” sözlerini kullandı.

Türkiye sandık başına gidiyor. Seçim usulsüzlükleri haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.

Denizli Pamukkale’de Hürriyet Ortaokulu'nda 1128 nolu sandıkta oyunu kullanan G.Ş. daha sonra 1141 nolu sandıkta da oy kullanmaya çalıştığı bildirildi.

Konuyla ilgili TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’dan dikkat çeken açıklama geldi.

Kemal Okuyan’ın açıklaması şu şekilde:

“Bu konuyu sürekli gündeme getirdik. YSK’da temsilcisi bulunan partiler dinlemediler bile. Görev kağıdı ile defalarca oy kullanan polislerin seçimlere etkisi seçmen yazılan yabancılardan daha fazla. Görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar.”