Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı: Oy pusulalarım çöpte bulundu

Şanlıurfa'daki seçimde şaibe iddiaları bitmek bilmiyor. Bu sefer de bağımsız milletvekili adayı Abdulkerim Koç, oylarının çöpte bulunduğunu iddia etti.

Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı: Oy pusulalarım çöpte bulundu

KRT’den Aziz Berek Duran’ın haberine göre, Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı Abdulkerim Koç, 14 Mayıs seçimlerinde usulsüzlük olduğunu iddia etti.

Koç yaptığı açıklamada, “Her tutanakta oyumun fazlası Abdulkerim Koç ve AKP olarak işaretlenmiş. Bunun bilinçsizlikten ötürü olduğu söyleniyor. Öyle bir şey mümkün değil. Bir sandıkta birkaç kişi hata yapmış olsun bu kadar fazla hata bana göre hata değildir, kasten yapılmış bir eylemdir.” ifadelerini kullandı.

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MÜHÜRLÜ OY PUSULALARI ÇÖPTEN ÇIKMIŞ
Koç açıklamasına şöyle devam etti:

“Onun dışında şu gördüğünüz pusulalar var. Bu gördüğünüz 5 pusulayı Eyyübiye’de çöpün kenarında bir kardeşimiz bulup, bize getiriyor. İnsanların namusu olan oylara el atmaya, namusuna el uzatmaya kimsenin hakkı yok.”

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“İTİRAZ EDEMEDİK ÇÜNKÜ REDDEDİLECEKTİ”
10 bine yakın oyunun iptal edildiğini belirten Koç şunları söyledi:

İtirazda bulunamıyorsunuz iki gün önce saat 15:00'te süre doldu. İtiraz etmek istiyorduk ama 5 oy pusulası sonucu değiştirmeyeceği için reddedilecekti.

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Koç sözlerini şöyle noktaladı:

"Fazla oy kullanıldığı zaman biliyorsunuz. Örnek veriyorum 200 oy kullanılması gerekiyor bir sandıkta 205 çıkmıştır o yüzden atmış olabilirler."

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