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AFAD'ın çadırları çalındı

Türkiye'nin dört bir yanında depremzedeler için yardım kampanyaları yapılırken, vicdansızlar tek tek ortaya çıkıyor.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 19:33
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Şanlıurfada AFADın çadırları çalındı

AFAD'ın çadırları çalındı
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Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin AFAD çadırlarını evinde sakladığı ihbarı üzerine emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu adreste arama yaptı.

Yapılan aramada, AFAD’a ait 4 adet yeni çadır ele geçirildi.

Çadırları evinde bulunduran ev sahibi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Siverek Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ”Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır.” denildi.

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