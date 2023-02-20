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Flaş... Flaş... Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması. Yaralılar var

Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:09
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Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması

Flaş... Flaş... Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması. Yaralılar var
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AA'da yer alan haberde, Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Patlamada 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.









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