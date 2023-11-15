Şanlıurfa’da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma

Sokakta tartıştığı kadına "Sizin derinizi yüzeceğim” diyerek tehdit ettiği iddiasıyla polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Şanlıurfa’da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Kaymakamlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu suçundan yargılaması devam eden ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Aziz Beyaztaş (36) ablası Dilber Beyaztaş (38) ile birlikte Şehitlik Polis Merkezine gitti.

Polis merkezinde Beyaztaş kardeşlere kimlik kartlarının eski olduğu belirtilerek, değiştirilip, adliyede ifade vermeleri istendi. Bunun üzerine Beyaztaş kardeşler, kimlik kartlarını yenilemek için adliye binasına 200 metre uzaklıkta bulunan Eyyübiye Kaymakamlığı’na gitti.

Nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemleri bitikten sonra dışarı çıktıkları esnada olay yerine gelen ve saldırı görüntülerinde yer alan Sarayönü Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis, kimlik kontrolü yaptı. Polis memuru Aziz Beyaztaş’ı "Araman var, ekip çağıracağım" diyerek gözaltına almak istedi.

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CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Gözaltı işlemine gerek olmadığını, adliye binasının yakın olduğunu belirten Dilber Beyaztaş, ifade vermeye gittiklerini belirtti. Dilber Beyaztaş’ı "Sizi ilgilendiren bir şey yok” diyerek iten polis memuru, cebinden çıkardığı biber gazı ile müdahale etmeye başladı. Bu esnada polis amiri biber gazının etkisi ile sersemleyen Aziz Beyaztaş’ın başına silah dipçiği ile vurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin, "Sizin derinizi yüzeceğim” sözlerini sarf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması ile kısa sürede çok sayıda tepki gördü. Beyaztaş kardeşler olay yerine gelen polisler tarafından araca konularak hastaneye götürdü.

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Başına silah dipçiği ile vurulan Aziz Beyaztaş’ın başına hastanede 4 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan Aziz Beyaztaş ile ablası Dilber Beyaztaş, kendilerini tehdit eden polisten şikayetçi olurken, 2 kardeş işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Şanlıurfa Valiliği, sokakta tartıştığı kadını tehdit eden polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bir kadın ile polis memuru arasında yaşanan diyaloğa ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Basında ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Şanlıurfa'da bir polis memurunun bir kadına saldırdığına' ilişkin iddiaları içeren haber üzerine ilgili polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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