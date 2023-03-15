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Şanlıurfa'da sel suları tırı böyle devirdi

Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kayıp ihbarları olduğunu bildirdi. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:56
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Şanlıurfa'da sel. Tır böyle devrildi

Şanlıurfa'da sel suları tırı böyle devirdi
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Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sele dönüştü. Sel sularının içinden geçmeye çalışan bir tır devrilip, suda sürüklendi.

Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda Trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

OKULLLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm Okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ŞANLIURFA'DA KAYIP İHBARLARI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz. Ekiplerimiz oralara botlarla ulaşmaya çalışıyor. Helikopter için hava şartları el vermiyor. Tüm ekiplerimiz sahada şu an çalışıyorlar" dedi.

ADIYAMAN'DA DEPREMZEDELERİN KONTEYNERI SUYA KAPILDI: 1 ÖLÜ

Vali Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

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