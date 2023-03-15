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Selin ardından Balıklıgöl içler acısı halde

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden sonra Balıklıgöl'ün son hali görüntülendi. İşte o görüntüler...

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 12:38
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Selden sonra Balıklıgöl'ün son hali görüntülendi

Selin ardından Balıklıgöl içler acısı halde
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez sel felaketi vurdu. Her iki ilde de çadır kentler sular altında kalırken, alt geçitleri de su bastı. Son açıklanan verilere göre ise; Adıyaman ve Şanlıurfa’da 5 kişi hayatını kaybetti.

Depremin vurduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da dünden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış sel felaketine neden oldu. 

Depremin ardından Balıklıgöl’ün temiz ve berrak suyu çamur rengine dönmüştü. 

Yaşanan sel felaketinden sonra Balıklıgöl'ün son hali ise tedirgin etti. 

 

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