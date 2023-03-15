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Deprem şehri Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı

Deprem şehirlerinden Elazığ için AFAD tarafından telefonlara ‘kuvvetli yağış’ bildirimi gönderildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:16
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AFAD’dan Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı

Deprem şehri Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin Elazığ ve bölgedeki şehirler için uyarıda bulunmasının ardından AFAD tarafından telefonlara ‘kuvvetli yağış’ bildirimi gönderildi.

Dün, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için sağanak sağış uyarısı yapılmasının ardından Elazığ’da ve bölgede sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bu çerçevede AFAD tarafından vatandaşların telefonuna, “Meteorolojiye göre bugün, Elazığ’da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" bildirimi gönderildi. (İHA)

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