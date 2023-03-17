Şanlıurfa'daki sel baskınında Arkeoloji Müzesi'nde 150 araç sular altında kaldı

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış afete dönüştü ve can kayıplarına yol açtı. Şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 15 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise kayıp aranıyor.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanında bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Müze kapalı otoparkta bulunan 150 araçta hasar oluştu. Su tahliye çalışmasının sürdüğü otoparktaki bazı araçların birbirinin üzerine bindiği görüldü. Sel sularından etkilenen yerler arasında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin kapalı otopark girişinin sel suları nedeniyle yaklaşık 150 araç sular altında kaldı. Araç sahipleri ise otopark önünde araçların biran önce sel suların tahliye edilip araçlarına kavuşmayı bekliyor.